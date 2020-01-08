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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر| نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا 2-0| يلا شوت رابط ريال مدريد ksa المفتوحة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:39 م
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بوابة الفجر
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يلاقي فريق ريال مدريد منافسه نادي فالنسيا yalla shoot، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء kora online، على ستاد الميستايا kora cool، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني kora star، بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا dawri plus، مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر yalla goal.

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