البنك المركزي يكشف عن تفاصيل مبادرة دعم السياحة بـ50 مليار جنيه





أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري اليوم الأربعاء، بشان مبادرة دعم إحلال و تجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، بإتاحة تمويل يقدر بـ 50 مليار جنيه من البنوك بعائد متناقص يبلغ 10 في المئة.





وأوضح البنك أن الحد الأقصي للقرض 15 سنة بعد الدراسة الإئتمانية للبنك، على أن يتم تسديد 75 في المئة من التمويل وتحميل العميل باقي تكلفة الإحلال والتجديد.



