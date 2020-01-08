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البنك المركزي يكشف عن تفاصيل مبادرة دعم السياحة بـ50 مليار جنيه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:41 م
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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
الفجر الاقتصادي
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أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري اليوم الأربعاء، بشان مبادرة دعم إحلال و تجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، بإتاحة تمويل يقدر  بـ 50 مليار جنيه من البنوك بعائد متناقص يبلغ 10 في المئة.

وأوضح البنك أن الحد الأقصي للقرض 15 سنة بعد الدراسة الإئتمانية للبنك، على أن يتم تسديد 75 في المئة من التمويل وتحميل العميل باقي تكلفة الإحلال والتجديد.

وقال البنك: "يجب على العميل مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعاير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة".
البنك المركزي يكشف عن تفاصيل مبادرة دعم السياحة بـ50 مليار جنيه
البنك المركزي يكشف عن تفاصيل مبادرة دعم السياحة بـ50 مليار جنيه
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مبادرة دعم السياحة البنك المركزي احلال وتجديد المنشأت الفندقية احلال وتجديد أساطيل النقل السياحي

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