أمير كرارة يُهنئ أحمد صلاح حسني بمسلسله الجديد "ختم النمر"

حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة صديقه الفنان أحمد صلاح حسني، بمسلسله الجديد "ختم النمر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر "أمير"، صورة البوستر الخاص بالمسلسل وعلق على الصورة قائلاً: "مبروك يا سوني ربنا يكرمك إن شاء الله تكسر الدنيا أحمد صلاح حسني".



أبطال مسلسل "ختم النمر"



المسلسل بطولة أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين،عفاف شعيب،تامر شلتوت،نسرين طافش،جميل برسوم،إسلام جمال، و المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل ينتمي للدراما المطولة ذات الـ 45 حلقة ومن المُقرر عرضه خلال الأيام القادمة.



مشاركة أمير كرارة في مسلسل "الاختيار"



والجدير بالذكر أن أمير يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار"، والمسلسل بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، إسلام جمال، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، ومن المُقرر عرضه في رمضان القادم.