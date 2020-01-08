أمن الدولة السعودي: القبض على شخص متورط في ارتكاب عدة عمليات إرهابية بالمملكة





صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، بأنه إلحاقاً للبيان المعلن عنه بتاريخ 30 أكتوبر 2016، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً، الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة: محمد بن حسين علي آل عمار.





وقال المتحدث الرسمي: تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة السعودية، صباح يوم أمس الثلاثاء، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية، وهو يقع بحي البحاري في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى، وقد ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة ومبلغ مالي.





وجددت رئاسة أمن الدولة السعودية الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما أهابت في الوقت ذاته بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها.



