Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحفيين" تدين تزييف الحقائق في الأزمة الليبية.. وتطالب بالشفافية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:34 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

أدانت نقابة الصحفيين، الاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام، وخاصة الشبكات الاجتماعية كأداة لإذكاء الصراعات ونشر التعصب، عبر بث محتويات غير صحيحة أو زائفة، تستهدف طمس الحقائق وتزييف وعي الجماهير، وبالتالي اتخاذ مواقف وقرارات مبنية على معلومات مغلوطة.


ودعت نقابة الصحفيين، كافة وسائل الإعلام المحترفة بالتشديد على معايير الدقة والموضوعية والحياد والنزاهة عند تناول أخبار وتقارير ذات حساسية بالشأن الليبي في هذه الظروف الصعبة، التي تنتشر فيها محتويات مفبركة.

 

كما دعت النقابة، المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالتحلي بالشفافية اللازمة، للإعلان عن الوقائع وكشف الحقائق، لكي لا يكون هناك مجال لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.


جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية بالنقابة، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، مساء اليوم، بعنوان "الدور التركي في ليبيا.. الأهداف والانعكاسات على الأمن القومي".


وأكدت الندوة أن التدخل التركي العسكري في ليبيا يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الإقليمي، بما يخل بموازين القوى السياسية والأمنية داخل الساحة الليبية، نتيجة تواجد قوات أجنبية تركية على الأراضي الليبية، كما أن التوظيف السياسي والأمني التركي لبعض الميليشيات المسلحة والمتطرفة على الأراضي الليبية، يؤثر بالسلب على مسار آليات تفاوض الشركاء الليبيين، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن دول الجوار الليبي، وفي مقدمتها الدولة المصرية.


جاءت الندوة بحضور أحمد إبراهيم عامر نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، ومدير مكتب الأهرام في ليبيا ، وزياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، وأحمد كامل البحيري الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، وخالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محمود كامل ضياء رشوان الفجر التصعيد التركي في ليبيا الأزمة الليبية

أخبار تهمك

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

منذ ساعتين و 42 دقيقة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ ثلث ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 22 ساعة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر رابط ماتش KORA STAR يلا شوت PLUS رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة و نصف

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

باحث: تركيا تسعى لتطبيق النموذج السوري في ليبيا

خبير استراتيجي: الحسم العسكري هو السيناريو الأقرب في ليبيا (فيديو)

خبير استراتيجي: صراع الشرعيات السبب في الأزمة الليبية (فيديو)

الأربعاء.. 'الدور التركي في ليبيا' ندوة بنقابة الصحفيين

ننشر توصيات ندوة "الدور التركي في ليبيا" بنقابة الصحفيين

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:03 م

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

07:33 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

04:56 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status