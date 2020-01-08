Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأكيدا لـ"الفجر الرياضي".. تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام ليستر سيتي والمحمدي علي مقاعد البدلاء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
Advertisements

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره نادي ليستر سيتي بعد قليل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزي والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه أساسيا وأحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء كما انفرد موقع الفجر الرياضي.


وجاءت تشكيلة استون فيلا الرسمية للمباراة كالتالي:


حراسة المرمي : نيلاند.

خط الدفاع : كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت.

خط الوسط : دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور.

خط الهجوم : أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش.


بينما جاءت تشكيلة ليستر سيتي الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو - ايفانز - سويونكو - فوكس - شيلويل.

خط الوسط: برايت - تيليمانز - ماديسون.

خط الهجوم: بيريز - فاردي.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


وتقام مباراة الإياب بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام في نهاية هذا الشهر.

Advertisements

أخبار تهمك

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 10 ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ أقل من نصف ساعة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر رابط ماتش KORA STAR يلا شوت PLUS رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:03 م

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

07:33 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

04:56 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status