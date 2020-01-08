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حجاج عبد العظيم ينضم لفريق عمل فيلم "سر الكتاب 18"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:04 م
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حجاج عبدالعظيم
حجاج عبدالعظيم
ريهام كمال
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انضم الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، إلى فريق عمل فيلم "سر الكتاب 18" الذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الأيام المقبلة.

وصرح الفنان حجاج عبد العظيم، عن تفاؤله للمشاركة بجانب الشباب والوقوف بجانبهم في بداية مشوارهم الفني، وعبر عن سعادة للإنضمام إلى الفيلم.

تدور أحداث فيلم "سر الكتاب 18" حول ثلاثة من الشباب تقودهم الصدفة إلى العثور على كتاب يقعهم في العديد من المشاكل والأخطار، وطوال الأحداث يحاولون الفرار من ذلك الخطر الذي يهدد حياتهم، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

"سر الكتاب 18" فيلم قصير بطولة حجاج عبد العظيم، مينا بولس، أبانوب بولس، سماح حسن، مريم عماد، عمر حسين، سلمى هاني، مدير التصوير عمرو حامد، ماكيير رامز وحيد، ستايلست سلمى هاني، إنتاج شركة مكسيموس للإنتاج الفني، تأليف وسيناريو وحوار إسماعيل فارس، ومن إخراج بلال العربي.

وفي سياق منفصل يشارك الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، في مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد أدم، سمية الخشاب، سامح حسين، مصطفى هريدي، مروة عبد المنعم، موسيقى وألحان هيثم الخميسي، تأليف محمد نبوي، علاء حسين، ومن إخراج محسن رزق.

ومن المقرر أن تشارك مسرحية "يا تصيب يا تخيب" في موسم الرياض خلال الشهر الجاري في أيام 12، 13، 14 في جدة، ويومي 19، 20 يناير في الدمام، ولذلك يقوم أبطال العمل للإستعداد قبل بدء العروض.

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