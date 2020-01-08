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هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:52 م
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هند صبري
هند صبري
لمياء علي
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خضعت الفنانة هند صبري لجلسة تصوير جديدة وتألقت من خلالها بإطلالة مميزة كلاسيكية نالت إعجاب محبيها عبر موقع الصور الإنستجرام.

واعتمدت هند صبري اللون الأسود لإطلالتها الجديدة وظهرت بفستان طويل من hip fashionstoresوقبعة بنفس لون الفستان، والصور كانت بعدسة عاىشة، واهتم بشعرها مصفف الشعر رفايلو توما.

نالت الإطلالة الجديدة لهند صبري إعجاب محبيها وأشادوا بها من خلال التعليقات عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام واصفين إياها بالملكة.

جدير بالذكر أن هند صبري كانت قد فازت بجائزة الجمهور في استفتاء مجلة الدير جيست وذلك كأفضل ممثلة سينمائية في عام ٢٠١٩ عن أفلامها الفيل الأزرق ٢ والممر والكنز ٢ وفيلمها التونسي نورا تحلم.
هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها
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