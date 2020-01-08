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نجلة أحمد حلمي ترسم رامز جلال ويعلق: "بنت الوز فنان"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:47 م
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رامز جلال
رامز جلال
لمياء علي
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شارك الفنان رامز جلال، محبيه بصورة جديدة برفقة لي لي نجلة الفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "رامز"، وفي يده لوحة فنية وقال إن نجلة حلمي قد رسمته من وحي خيالها، واصفًا موهبتها بكلمة "بنت الوز فنان".

وعلق رامز قائلًا: بنت الوز فنان "لي لي احمد حلمي، المفروض اللى في الصورة دى انا، بس فى خيال لي لي".

من جانب آخر، كان رامز جلال قد شارك محبيه عبر إنستجرام بفيديو يوثق من خلاله المقلب الذي فعله في النجم محمد هنيدي وتسبب في خوفه الأمر الذي أثار ضحك متابعيه وتفاعلوا معه بشكل لافت.
نجلة أحمد حلمي ترسم رامز جلال ويعلق: بنت الوز فنان
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