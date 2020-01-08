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وعد السعودية تثير الجدل بحديثها عن النساء المحجبات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:40 م
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وعد السعودية
وعد السعودية
أماني سلام
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أعربت الفنانة السعودية وعد، عن أستيائها من النساء السعوديات، اللواتي يرتدين ملابس لا تتناسب مع الحجاب، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".

وقالت "وعد"، في الفيديو، إنه لا يجوز ارتداء عباءة وحجاب، وفي الوقت ذاته تلبس بنطلونًا ضيقًا للغاية ويظهر خلال التنطيط في الحفلات، معتبرة أن هذه النوعية من الملابس تثير الاستياء، ولا تليق مع مكانة الحجاب، التي ترتدي النساء.

كما أضافت حديثها عن الحجاب قائلة: "سؤال ويمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟.. هل هذا في له اسم وانا أعرفه انتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلونًا ضيقًا بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب".
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