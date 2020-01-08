Advertisements
Advertisements
Advertisements

KOORA بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأربعاء بكأس السوبر الإسباني LIVE

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي فريقي ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم الأربعاء 8 يناير، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والذي سيقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر
يقدم موقع الفجر لزواره خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة KSA SPORT HD1 بأداء صوتي للمعلق فارس عوض، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية.


تلعب مسابقة كأس السوبر الإسباني الموسم الجاري بنظام جديد، حيث يلتقي بطل الدوري المحلي بوصيف كأس الملك، ويواجه بطل كأس الملك وصيف الدوري أو صاحب المركز الثالث في حالة تشابه الفرق، ثم يلتقيان الفائزان بنهاية السوبر.

تمكن ريال مدريد من معادلة نقاط برشلونة متصدر الدوري الإسباني الممتاز بـ40 نقطة لكل فريق، بعد تعادل حامل اللقب أمام إسبانيول بنتيجة هدفين لمثلهما، لتعود المنافسة بين كبار الليجا مجدداً بعد الأداء المخيب للفريق الملكي في الموسم الماضي.

سيتغيب عن ريال مدريد مجموعة من العناصر الأساسية في مباراة اليوم، وهم كريم بنزيما وإيدين هازارد وجاريث بيل بداعي الإصابات.

Advertisements

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 9 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ ساعة و 19 دقيقة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ 33 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 10 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

"ترامب" يدعو القوى الكبرى إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:33 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

04:56 م

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

03:32 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status