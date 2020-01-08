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نجوم منتخب الجولف سعداء بالتكريم .. ورئيس الاتحاد : نملك جيل واعد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه نجوم منتخب مصر الوطنى للجولف للرجال الشكر إلى اتحاد الجولف بعد حفل التكريم الذى اقامه اتحاد الجولف للفريق الحائز على المركز الثانى فرق والاول فردى فى البطولة العربية التى اقيمت بالمغرب.

واكد رباعى المنتخب ممدوح الشيخ ودين نعيم وماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز أن ما تحقق فى المغرب وعودة مصر لمنصة التتويج بعد غياب تسع سنوات على مستوى الفرق و14 عاما على مستوى الفردى ما هو إلا بداية ونعد بالمزيد من الإنجازات للجولف خاصة والرياضة المصرية عامة .

اضافوا قائلين لن ندخر جهدا من أجل تحقيق الإنجازات لاسيما فى ظل اهتمام الدولة بالشباب وتوفير كل الامكانيات اللازمة للنجاح .

واكد رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين قائلا ان الجولف المصرى يمتلك حاليا جيلا واعدا من اللاعبين الشباب الجديرين بالاهتمام والرعاية بعد ما اثبتوا عمليا أنهم على قدر تحمل المسئولية واستعادة أمجاد الجولف المصرى المملوء تاريخه بالابطال محفوظ وابو العلا ورامى وابو الخير وغيرهم .

اضاف قائلا ان إتحاد الجولف بدأ فى جنى ثمار برنامج اعداد الناشئين الذى انطلق منذ سبعة اعوام ومازال مستمرا للحفاظ على تواصل الاجيال .

واكد نائب رئيس اتحاد الجولف ورئيس البعثة فى المغرب ان شباب مصر رجال ابهروا الاشقاء العرب بعد ما حققوا الريمونتادا فى البطولة وفرضوا السيطرة فلهم كل التحية والتقدير .

وكان إتحاد الجولف قد اقام احتفالية للمنتخب الوطنى بمقر نادى الجزيرة بحضور رئيس الاتحاد المهندس ايمن حسين ورئيس لجنة الجولف بنادى الجزيرة ابراهيم راتب واعضاء مجلس ادارة الاتحاد ماهر وهيب والمهندس عز عجمية والمهندس خالد الصيرفى ومحمد عطاالله .

وتم تكريم رئيس البعثة تيمور ابو الخير وعضو مجلس إدارة اتحاد الجولف والمشرف العام على المنتخبات الوطنية المهندس غسان قبانى و  لاعبى المنتخب ممدوح الشيخ ودين نعيم وماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز .

وفى نهاية الاحتفالية تم تقطيع تورتة جهزت خصيصا عليها صورة البعثة بعد التتويج فى المغرب وهم يحملون علم مصر .
نجوم منتخب الجولف سعداء بالتكريم .. ورئيس الاتحاد : نملك جيل واعد
نجوم منتخب الجولف سعداء بالتكريم .. ورئيس الاتحاد : نملك جيل واعد
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