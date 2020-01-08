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الأمين العام للأمم المتحدة يعلن استعداده للوساطة بين واشنطن وطهران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:35 م
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الفجر
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأربعاء، أنه إذا طُلب مني الوساطة لحل الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فأنا "مستعد للوساطة لحل هذه الأزمة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي اليوم، "من حيث المبدأ المساعي الجيدة للأمين العام دائما متاحة، إذا ما طلبها الأطراف".

هذا وقامت إيران فجر اليوم، باستهداف قواعد تابعة لقوات التحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وذلك رداً على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت العراق، سقوط 22 صاروخاً داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بياناً منذ قليل من البيت الأبيض، للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب، عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين أو عراقيين، في الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق فجر اليوم، واقتصار الأضرار على الماديات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر يوم الجمعة الماضي، الموافق 3 يناير، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن طهران الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة

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