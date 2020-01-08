هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

حذرت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الأربعاء، رعاياها من السفر إلى إيران إلا للضرورة وسط تزايد حدة التوتر في المنطقة والهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران على قاعدتين لقوات أمريكية في العراق.







وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني "السفر إلى إيران سيكون فقط في حالة الضرورة، زيادة التوتر تعني أنه لا يمكن التكهن بالوضع الأمني".







وقالت منظمة وكالات السفر الهولندية إنه سيتم إلغاء جميع الرحلات السياحية المقررة إلى إيران.





يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.





وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق لترامب على العملية التي أطلق عليها الإيرانيون "عملية سليماني"، أن "كل شيء على ما يرام"، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن بلاده اتخذت إجراءات "مناسبة" للدفاع عن نفسها.