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الآن Real Madrid Vs Valencia| بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني.. كورة أون لاين KSA

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:38 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني والمباراة التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الدور نصف النهائي بالنظام الجديد للبطولة التي تضم 4 فرق، ويلتقي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ويشارك في النظام الجديد بطل الدوري والوصيف وبطل الكأس والوصيف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا
مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في مباراة كأس السوبر الاسباني في مباراة نصف النهائي للبطولة التي يسعى للحصول عليها كبار الليجا ويوجد تحديات كبيرة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة الذي من المتوقع أن تجمعهم المباراة النهائية إلا اذا حدثت مفاجئات كرة القدم.

بطاقة مباراة ريال مدريد وفالنسيا
البطولة كأس السوبر الأسباني
الجولة نصف نهائي
موعد المباراة 08-01-2020
توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله السعودية الرياضية 1
معلق المباراة فارس عوض
ملعب المباراة الجوهرة المشعة
بث مباشر

 
بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الاسباني مُقدم لكم من يلا شوت الناقل لبطولة كأس السوبر الاسباني عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لجميع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى.
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