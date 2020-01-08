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بدون تقطيع Live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في كأس السوبر الاسباني.. يلا شوت مباشر KSA 1

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في كأس السوبر الإسباني، والبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة، وتكون بطولة كأس السوبر الإسباني مُختلفة عن الأعوام السابقة فتضم البطولة 4 فرق بدلاً من فريقين ويلعب بطل الدوري والوصيف وبطل الكأس والوصيف ويشارك برشلونة كبطل للدوري ويشارك فالنسيا بطلا للكأس ويشارك ريال مدريد وصيفاً للدوري ويشارك أتلتيكو مدريد بدلاً من برشلونة كوصيف للكأس فهو صاحب المركز الثالث في الدوري، وتشهد البطولة تحديات كبيرة بكل تأكيد بين كبار الليجا ويسعى ريال مدريد وبرشلونة على وجه التحديد لحصد البطولة التي تُعطي الحافز الكبير للاعبين وللجمهور في الموسم الكروي.
 
مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا
بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدور نصف النهائي والمباراة التي تُقام على أراضي المملكة العربية السعودية، ويدخل ريال مدريد وفالنسيا بالتشكيل الأساسي وبكل القوة الضاربة في المباراة التي لابد من وجود فائز بها ليصعد للمباراة النهائية ليلتقي مع الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

بطاقة مباراة ريال مدريد وفالنسيا
البطولة كأس السوبر الأسباني
الجولة نصف نهائي
موعد المباراة 08-01-2020
توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله السعودية الرياضية 1
معلق المباراة فارس عوض
ملعب المباراة الجوهرة المشعة
بث مباشر
 
بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الاسباني مُقدم لكم من يلا شوت الناقل لبطولة كأس السوبر الاسباني عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لجميع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى.
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