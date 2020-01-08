«كورة لايف» TODAY REAL MADRID مشاهدة مباراة الريال ضد فالنسيا بث مباشر يلا كورة رابط ماتش ريال مدريد YALLAKORA

جول كورة تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان نظيره فريق فالنسيا GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين اليوم الأربعاء 8 يناير ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني والذي تقام نسخته الحالية في المملكة العربية السعودية YALA SHOOOT PLUS وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل الوصول لنهائي البطولة.





كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق فالنسيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.





يلا شوت حصري ويدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هذة المباراة من أجل تحقيق الفوز ورغبته الشديدة في التتويج بلقب السوبر الاسباني في هذة النسخة KOORAHD، وكان قد تعادل فالنسيا مع ريال في المباراة الاخيرة بين الفريقين بالدوري الاسباني والتي أقيمت على ملعب الميستايا معقل الخفافيش KOORA ONLINE وسوف تقام المباراة النهائية بعد ثلاثة أيام فقط من هذا اللقاء.





كول كورة ويلعب على الجانب الآخر فريقي برشلونة واتليتكو مدريد يوم غدا الخميس في إطار النصف نهائي، حيث يعد البارسا هو بطل النسخة الماضية من البطولة ويريد الحفاظ على لقبه المفضل YALA KOORA ولكن يرغب ابناء دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد في فك عقدة البارسا التي تلازمه في الليجا بالسنوات الأخيرة KOORA LIVE.



