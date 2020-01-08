عروض كارفور اليوم في مصر بمناسبة عيد ميلاد carrefour وتخفيضات قوية على كل الأجهزة الكهربائية بمناسبة الـ Christmas





عروض كارفور رأس السنه 2020 بمناسبة أعياد الكريسماس أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية العام الميلادي الجديد، حيث بدأت مجلة عروض كارفور 2020 من يوم 1 يناير ومستمرة حتي يوم 14 يناير أو حتي نفاذ الكميات، وأكد كارفور أن جميع الفروع شهدت إقبال قوي خلال الأسبوع الأول من عروض كارفور يناير 2020.





وتجدر الإشارة إلى أن من أقوي عروض عيد ميلاد كارفور 2020 تخفيضات قوية وعروض الموبايلات وعروض الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى عروض كاروفور للشاشات، ونعرض معكم والذي تم إطلاقها على الصفحة الرسمية للهايبر على موقع الفيس بوك.





عروض كارفور رأس السنه 2020

طرحت جميع فروع كارفور خصومات وعروض على الأجهزة الكهربائية و بلغت نسبة الخصم ما يقارب الـ 50% على العديد من المنتجات والسلع، ولهذا فأن عروض كارفور 2020 لرأس السنة تعد من أقوي عروض رأس السنة التي تم طرحها على الإطلاق، وهذا ما أكده إقبال الجماهير على الخصومات، ونشير إلى أن هايبر كارفور أكد أن عروض يناير مستمرة حتي يوم 14 يناير وليس طوال الشهر كما تردد على عدد من المواقع.





عروض كارفور للأجهزة الكهربائية والشاشات









وتعد عروض كافور يناير 2020 من أهم الفرص التي يحرص عليها أغلب الشباب المقبلين على الزواج والعرائس، لكونها تشمل خصومات وتخفيضات على جميع الأجهزة الضرورية التي يحتاجها كل بيت ومنها الثلاجات والشاشات والبوتجازات والغسالات الكهربائية.





بالإضافة إلى طرح كارفور لشعر يناير عروض على الأجهزة المنزلية الصغيرة ومنها الأفران والمكواة والمكانس الكهربائية وجميع أنواع الأجهزة، كما شملت مجلة كارفور 2020 تخفيضات على المفروشات والبطاطين ومستلزمات النظافة والملابس وغيرها من السلع الغذائية .



