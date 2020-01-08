مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر| real madrid vs valencia live Spanish Super Cup

مشاهدة بث مباشر مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني 2020 (كورة ستار)| تابع البث المباشر لمباريات الكرة الإسبانية (كورة أونلاين) بدون تقطيع| حيث يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة بالسعودية مواجهة نارية بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر مساء اليوم الأربعاء 8 يناير.





متابعة البث المباشر لمباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني (يلاشووت حصري)، مشاهدة البث المباشر لمباريات السوبر الإسباني (كول كورة):





تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ويوفنتوس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD 3 بتعليق عربي مميز (علي محمد علي).





ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، مع الفائز من مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد المقرر لها غدا الخميس، وذلك في المباراة النهائية لبطولة السوبر الاسباني والتي ستقام يوم 12 يناير الجاري على ستاد "الجوهرة المشعة" في السعودية وفقًا للنظام الجديد للبطولة والذي أقره الاتحاد الاسباني لكرة القدم.





شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا – التشكيل المتوقع لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني KORA STAR:-

من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراته ضد فالنسيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : داني كارفاخال ، رافائيل فاران ، إيدير ميليتو و فيرلان ميندي.

خط الوسط : فيديريكو فالفيردي ، توني كروس و لوكا مودريتش.

خط الهجوم : رودريجو جويس ، فينيسيوس جونيور و لوكا يوفيتش.





في المقابل يتوقع أن يبدأ فريق فالنسيا المباراة ضد الريال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: خاومي دومينيك

خط الدفاع: خوسيه لويز جايا، مختار دياخابي، غابريل باوليستا، دانيل واس

خط الوسط: فيران توريس، فرانسيس كوكلين، د.باريخو، كارلوس سولير

خط الهجوم: ماكسيميليانو جوميث، رودريجو.





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