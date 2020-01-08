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أول تعليق من مصر على التطورات الراهنة بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:21 م
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وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
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أعلنت وزارة الخارجية أن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية.

وناشدت مصر جميع الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.
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الكلمات المفتاحية

العراق الخارجية التطورات الراهنة

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