Advertisements
Advertisements
Advertisements

fel3arda .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 8-1-2020 في العارضة hd

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وفالنسيا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويخوض ريال مدريد هذه المواجهة وعينه على تحقيق الإنتصار وبلوغ النهائي لتحقيق اللقب، ويسعى المدرب زين الدين زيدان إلى الدفع بأقوى تشكيلة لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام فالنسيا الصعب.

وكانت القُرعة قد أوقعت ريال مدريد في مواجهة فالنسيا في نصف النهائي، وفي الجهة المقابلة وقع أتلتيكو مدريد في قمة مشتعلة مع العملاق الكتالوني برشلونة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا:-
تُنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم عبر قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD 1 وHD 3، ويأتي موعد المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة 10:00 بتوقيت السعودية.

ويعلق عبر مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا كل من، فارس عوض عبر قناة السعودية الرياضية أتش دي وان، وعبدالله الحربي لقناة أتش دي ثري.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

"ترامب" يدعو القوى الكبرى إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن موعد الظهور الرسمي لقناة الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 9 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يومين

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:33 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

04:56 م

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

03:32 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status