Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يخوض ريال مدريد مواجهة مُنتظرة الليلة أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة.

وأكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه لم يأتِ إلى السعودية مع فريقه "في نزهة" عشية مواجهته لفالنسيا.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: "إنها النسخة الأولى التي تقام فيها (الكأس السوبر) في السعودية وهذه المسابقة تشكل أملاً كبيراً. نحن هنا من أجل التتويج بها وليس في نزهة. إنها مسابقة مهمة وسنبذل قصارى جهودنا لخوض مباراة كبيرة".

وتابع: "كل مباراة تعتبر فريدة، الأمر ليس مماثلاً كما لو أنها مباراة في الدوري الإسباني. كلانا يلعب خارج قواعدنا، إنها مباراة واحدة، ثمة مصابون، كل شيء يتغير باستثناء عقليتنا".

وأوضح زيدان (47 عاماً): "ليس هناك من مرشح، فالفرق الأربعة المشاركة هنا مرشحة لإحراز اللقب. الأمر الوحيد الذي نفكر به هو مباراتنا. إنها مباراة في نصف النهائي لكن بالنسبة إلينا فهي المباراة النهائية".

ويغيب عن النادي الملكي أكثر من لاعب لا سيما في الجبهة الهجومية، حيث لم يكن البلجيكي إدين هازار والفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بايل ضمن عداد الفريق الذي سافر إلى السعودية لإصابات مختلفة.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

الأربعاء 8 يناير:

ريال مدريد وفالنسيا عند الساعة 22:00 على قناة KSA Sports 1 بتعليق فارس عوض وعبدالله الحربي.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن موعد الظهور الرسمي لقناة الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ نصف ساعة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يومين

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

"ترامب" يدعو القوى الكبرى إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

منذ ساعتين

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 10 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:33 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

04:56 م

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

03:32 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status