تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

يخوض ريال مدريد مواجهة مُنتظرة الليلة أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة.





وأكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه لم يأتِ إلى السعودية مع فريقه "في نزهة" عشية مواجهته لفالنسيا.





وقال زيدان في مؤتمر صحافي: "إنها النسخة الأولى التي تقام فيها (الكأس السوبر) في السعودية وهذه المسابقة تشكل أملاً كبيراً. نحن هنا من أجل التتويج بها وليس في نزهة. إنها مسابقة مهمة وسنبذل قصارى جهودنا لخوض مباراة كبيرة".





وتابع: "كل مباراة تعتبر فريدة، الأمر ليس مماثلاً كما لو أنها مباراة في الدوري الإسباني. كلانا يلعب خارج قواعدنا، إنها مباراة واحدة، ثمة مصابون، كل شيء يتغير باستثناء عقليتنا".





وأوضح زيدان (47 عاماً): "ليس هناك من مرشح، فالفرق الأربعة المشاركة هنا مرشحة لإحراز اللقب. الأمر الوحيد الذي نفكر به هو مباراتنا. إنها مباراة في نصف النهائي لكن بالنسبة إلينا فهي المباراة النهائية".





ويغيب عن النادي الملكي أكثر من لاعب لا سيما في الجبهة الهجومية، حيث لم يكن البلجيكي إدين هازار والفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بايل ضمن عداد الفريق الذي سافر إلى السعودية لإصابات مختلفة.





موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:





الأربعاء 8 يناير:





ريال مدريد وفالنسيا عند الساعة 22:00 على قناة KSA Sports 1 بتعليق فارس عوض وعبدالله الحربي.