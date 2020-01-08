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لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في السوبر الإسباني| رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يترقب عشاق ومحبي نادي ريال مدريد المباراة القادمة والتي سيلعبها النادي الملكي ضد فريق فالنسيا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في مدينة جدة بالسعودية.


وسيلعب كأس السوبر الإسباني هذا الموسم بنظام مختلف حيث يواجه بطل الدوري وصيف الكأس، ويواجه بطل الكأس وصيف الدوري أو صاحب المركز الثالث في حالة تشابه الفرق، ثم يلعب الفائزان نهائي البطولة.

وبعد أن استعاد ريال مدريد الثقة في الموسم الحالي بمعادلة رصيد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بنفس الرصيد وهو 40 نقطة، بعد تعادل حامل اللقب مع فريق إسبانيول بهدفين مقابل هدفين.

ويغيب عن ريال مدريد مجموعة كبيرة من الأسماء الهامة التي يعتمد عليها المدرب زين الدين زيدان منذ بداية الموسم وأبرزها هداف الفريق، كريم بنزيما وإيدين هازارد وجاريث بيل بسبب الإصابة.

وسيتواجه الفريقان يوم الأربعاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2020 على ملعب الملك عبد الله الرياضي في جدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي ودبي وستنقل حصريًا على قناة السعودية الرياضية.
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