«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الريال ksa المفتوحة

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يشارك برشلونة وفالنسيا في البطولة باعتبارهما بطلي الدوري والكأس على الترتيب. بينما يشارك أتليتكو مدريد في البطولة باعتباره وصيفًا للدوري الإسباني. أما ريال مدريد فيشارك بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري في الموسم الماضي وذلك طبقًا لقواعد البطولة لأن الكأس لا يُحدد من خلاله صاحب مركز ثالث.





في 2017، كان كأس السوبر الإسباني يقام بنظام مبارتي الذهاب والعودة حتى صار يقام من مباراة واحدة قبل أن يتم تعديله إلى الدورة الرباعية بداية من الموسم الحالي.





يعتبر برشلونة الأكثر فوزا باللقب بواقع 13 مرة وهو الأكثر وصولا للوصافة بعشر مرات أي 23 نهائي، بينما خاص ريال مدريد النهائي في 15 مناسبة وحصد اللقب في عشر منها. في حين فاز ديبورتيفو لاكورونيا بثلاث ألقاب وفاز كلا من أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو بلقبين، بينما فاز فالنسيا باللقب مرة واحدة فقط.





أقيم السوبر الإسباني في الموسم الماضي في مدينة طنجة المغربية بين برشلونة وأشبيلية وهي المرة الأولى والأخيرة التي تُقام من خلالها البطولة من مبارة واحدة.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم : إيسكو - يوفيتيش - رودريجيز





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