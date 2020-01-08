مشاهد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث مباشر KSA SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

يلتقي ريال مدريد وفالنسيا في الدور النصف نهائي لبطولة كأس السوبر الأسباني والذي تستضيفه جده على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، يواجه النادي الملكي فالنسيا اليوم ويسعى لتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية، ومقابلة إحدى لفريقين (برشلونة ، أتلتيكو مدريد)، وقد حقق ريال مدريد الفوز باللقب 10 مرات بينما فاز نادي برشلونة باللقب 13 مرة، وفالنسيا فاز به مرة واحدة، وأتلتيكو مدريد فاز مرتين باللقب، لذا من المتوقع أن تكون المبارة نارية وتنافسية قوية بين الطرفين حيث يسعى كلا الفريقين للوصول للمباراة النهائية.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يدخل النادي الملكي لقاء اليوم تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، ولكن يفتقد الفريق جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابة، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي ايدين هازارد، والويلزي جاريث بيل، مما يؤثر على أداء النادي الملكي، ومن المنتظر أن يقود الهجوم الصربي لوكا يوفيتش، و البرازيلي رودريجو،بينما يستعيد جهود البرازيلي مارسيلو، والكولومبي جيمس رودريجيز.





بينما يدخل نادي فالنسيا لتحقيق الفوز اليوم على حساب النادي الملكي والتأهل للمباراة النهائية، ويفتقد فالنسيا لخدمات رودريجو الذي سيتغيب بداعي الاصابة، كما يتغيب اللاعب كريستيانو باتشيني، وكانجين لي، ومانو باييخو.





موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 في المواعيد الأتية:





الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة 10:00 مساءا بتوقيت السعودية.