Advertisements
Advertisements
Advertisements

بورا لـ"الفجر الفني": مسرحية "علاء الدين" خطوة مهمة في مشواري الفني.. وأحمد عز مُتعاون مع الجميع

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:35 م
Advertisements
بورا
بورا
ريهام كمال
Advertisements
شهدت العاصمة السعودية، أواخر أيام العام الماضي العرض المسرحي "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، في تجربته المسرحية الأولى وحققت نجاحًا كبيرًا.

وقال الفنان الشاب بورا أحد المشاركين في مسرحية علاء الدين لـ"الفجر الفني": سعيد جدًا أن أختم عام 2019 وابدأ العام الجديد بهذا العرض فهذه خطوة جيدة ومهمة لي.

وأضاف بورا: أغلبية الشخصية التي أقوم بها أمام الفنان أحمد عز، وهو مُتعاون جدًا مع الجميع، ومتواضع ويعاملنا كأننا أخوة له، أما عن تارا عماد، هي "بونبوناية العمل"، وجميع فريق العمل على مستوى ممتاز وأشكرهم جميعًا وهم الفنانين أحمد عز، تارا عماد، سامي مغاوري، محمد ثروت، محمد جمعة، إسلام إبراهيم.

وتابع: رشحني للعمل المخرج المنفذ محمد الرُخ، وهو زميلي في معهد الفنون المسرحية وأشكره كثيرًا على هذه الثقة وأعطاني الفرصة الجيدة، ويبذل مجهود كبير ليظهر بصورة جيدة ويدقق في كل شيء، كما أشكر فريق عمل الإخراج ميدو عادل، إبراهيم هملت، زيزو، مروان عنتر، حسام وهؤلاء الأشخاص يبذلون مجهودًا خرافيًا حتى يخرج للجمهور بهذا الشكل الرائع.

أما عن المخرج مجدي الهواري، قال بورا: يدقق في أصغر التفاصيل، ويركز مع الممثل حتى إذا ألقى جملة أو أثنين ومن المهم جدًا لديه أن يقولها في أفضل أداء، ممكن أن يصل الأمر أن يقف البروفة كاملة مع النجوم ليقوم بتوجيه معلومة للممثل الذي يلقي جملة وهذا ما أعجبني به جدًا.

ويختتم: قريبًا سنعرًض في مصر، حتى الأن لم يتم الإعلان عن الموعد، وعن الجمهور السعودي هم متعاونين جدًا، وتعاملوا معنا بإحترافية، وسعداء بنا كثيرًا، والعرض أعجبهم وحدث لديهم إنبهار كبير جدًا، وفي مصر سنقدم عرض مختلف عن أي مسرح شاهدوه من قبل من تطور في حركة المسرح العربي الأخيرة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"ترامب" يدعو القوى الكبرى إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

منذ ساعتين

عاجل.. الكشف عن موعد الظهور الرسمي لقناة الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ ساعة و 15 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 21 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يومين

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:33 م

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

04:56 م

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

03:32 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status