بورا لـ"الفجر الفني": مسرحية "علاء الدين" خطوة مهمة في مشواري الفني.. وأحمد عز مُتعاون مع الجميع

شهدت العاصمة السعودية، أواخر أيام العام الماضي العرض المسرحي "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، في تجربته المسرحية الأولى وحققت نجاحًا كبيرًا.



وقال الفنان الشاب بورا أحد المشاركين في مسرحية علاء الدين لـ"الفجر الفني": سعيد جدًا أن أختم عام 2019 وابدأ العام الجديد بهذا العرض فهذه خطوة جيدة ومهمة لي.



وأضاف بورا: أغلبية الشخصية التي أقوم بها أمام الفنان أحمد عز، وهو مُتعاون جدًا مع الجميع، ومتواضع ويعاملنا كأننا أخوة له، أما عن تارا عماد، هي "بونبوناية العمل"، وجميع فريق العمل على مستوى ممتاز وأشكرهم جميعًا وهم الفنانين أحمد عز، تارا عماد، سامي مغاوري، محمد ثروت، محمد جمعة، إسلام إبراهيم.



وتابع: رشحني للعمل المخرج المنفذ محمد الرُخ، وهو زميلي في معهد الفنون المسرحية وأشكره كثيرًا على هذه الثقة وأعطاني الفرصة الجيدة، ويبذل مجهود كبير ليظهر بصورة جيدة ويدقق في كل شيء، كما أشكر فريق عمل الإخراج ميدو عادل، إبراهيم هملت، زيزو، مروان عنتر، حسام وهؤلاء الأشخاص يبذلون مجهودًا خرافيًا حتى يخرج للجمهور بهذا الشكل الرائع.



أما عن المخرج مجدي الهواري، قال بورا: يدقق في أصغر التفاصيل، ويركز مع الممثل حتى إذا ألقى جملة أو أثنين ومن المهم جدًا لديه أن يقولها في أفضل أداء، ممكن أن يصل الأمر أن يقف البروفة كاملة مع النجوم ليقوم بتوجيه معلومة للممثل الذي يلقي جملة وهذا ما أعجبني به جدًا.



ويختتم: قريبًا سنعرًض في مصر، حتى الأن لم يتم الإعلان عن الموعد، وعن الجمهور السعودي هم متعاونين جدًا، وتعاملوا معنا بإحترافية، وسعداء بنا كثيرًا، والعرض أعجبهم وحدث لديهم إنبهار كبير جدًا، وفي مصر سنقدم عرض مختلف عن أي مسرح شاهدوه من قبل من تطور في حركة المسرح العربي الأخيرة.