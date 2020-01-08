السيسي يوجه بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تناول متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.





وذلك في إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.





وخلال الإجتماع، وجه الرئيس بالمضي قدماً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.





وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الكهرباء على المستوى الوطني؛ وجه الرئيس خلال الاجتماع باستكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة، ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.



