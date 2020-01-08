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1.2 مليون برميل ارتفاع في مخزونات النفط الأمريكية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:56 م
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مخزونات النفط
مخزونات النفط
وكالات
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام 1.2 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير ليسجل 431.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 3.6 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 821 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 386 ألف برميل يوميا، ونزل معدل تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 9.1 مليون برميل إلى 251.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 2.7 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.3 مليون برميل إلى 139 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 3.9 مليون برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.78 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
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الكلمات المفتاحية

مركز معلومات الطاقة مخزونات النفط الأمريكية المخزون الامريكي

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