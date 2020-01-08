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أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي أكبر 5 أسهم إرتفاعاً اليوم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:48 م
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أخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية .. تعرف عل الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم  

تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء ، والتي جاء في مقدمتها سهم حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية - فوديكو بنسبة 36.7% وبسعر 0.242 جنيه ، تلاه  سهم حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة بنسبة  12.7% بسعر0.062جنيه،وفيالمركزالثالث سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة ارتفاع 7.8% وبسعر 2.2 جنيه ، وفي المركز الخامس سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.7% وبسعر 4.8 جنيه ، وأخيراً سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 7.7% وبسعر 5.5 جنيه .

أخبار البورصة المصرية اليوم 

إختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية  تداولات الاربعاء على مكاسب جماعية ، بعد جلستين من التراجع على اثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ، و التى اطاحت بالبورصات العربية و العالمية خلال جلستين ، إلا ان الانعكاس السلبي للاحداث على السوق المصرى جاء مبالغا فيه بالتراجعات الحادة على معظم القياديات ، لنجد بعض الحصافة التى تمتع بها مستثمر السوق المصرى خلال جلسة الاربعاء بعد إعادة تقدير الموقف و إكتشاف المبالغة فى رد فعل السوق مع أحداث يجد المحللون انها لن تصل لحد المواجهة العسكرية الشاملة بين اطراف الصراع ،  لتبدأ المؤشرات باللون الاحمر مالبث الرئيسي ان تماسك عند  مستوي  13102 نقطة  وإرتد منها بمشتريات مؤسسية ليغلق على ارتفاع بنسبة  2.5% عند 13542 نقطة ، فيما أغلق السبعينى على ارتفاع بحوالي 1.3% عند 509.7%، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا قاربت على 800 مليون جنيه،  ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 10.7 مليار جنيه مسجلا 683.441 مليار جنيه.

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