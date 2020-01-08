مؤتمر صحفي حول الاجتماع الوزاري الخماسي الذي تستضيفه مصر

عقدت وزارة الخارجية المصرية، مؤتمرًا صحفيًا حول الاجتماع التنسيقي الوزاري الذي تستضيفه مصر لبحث التطورات في ليبيا والشرق الأوسط، وفقًا لما أفادت به “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل.



وكان سامح شكري وزير الخارجية، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً وزاريا تنسيقياً، يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل تطورات الأزمة الليبية.



