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مؤتمر صحفي حول الاجتماع الوزاري الخماسي الذي تستضيفه مصر
الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:53 م
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أمنية فوزي
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عقدت وزارة الخارجية المصرية، مؤتمرًا صحفيًا حول الاجتماع التنسيقي الوزاري الذي تستضيفه مصر لبحث التطورات في ليبيا والشرق الأوسط، وفقًا لما أفادت به “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً وزاريا تنسيقياً، يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل تطورات الأزمة الليبية.
وناقش الاجتماع، سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.
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