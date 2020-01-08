التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بحضور فتحي الصويني نقيب محامين قنا، وعبدالمجيد هارون وعبدالجواد أحمد عضوي النقابة العامة ويحي التوني أمين الصندوق.



وأعرب محافظ قنا عن سعادته بزيارة سامح عاشور والوفد المرافق للمحافظة، وتناول اللقاء مناقشة أوضاع نقابة المحامين بشكل عام والنقابة الفرعية بشكل خاص، كما بحث خلال اللقاء طلب نقابة محامين قنا تخصيص قطعة أرض لبناء نادي للمحامين بمركز قوص ووجه المحافظ بدراسة الموضوع قانونيًا.



وعبر المحافظ عن تقديره لدور نقابة المحامين وتعاون النقابة الفرعية مع المحافظة، مشيدًا بدور رجال القانون والمحامين في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين في إطار سيادة الدستور والقانون.



