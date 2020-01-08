خالد الجندي يوضح حكم الحلف بالمصحف وكفارة الحنث فيه





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حنث الحلفان بالمصحف الشريف عند جميع الأئمة، عليه كفارة يمين التي تتمثل في إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم.وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن مقداره اطعام العشر مساكين وفقًا لدرا الافتاء 70 جنيهًا، معقبًا: "لكن في رأي الخاص مقدار اطعام العشر مساكين يستاهل 700 جنيه،شوف طبق الكشري بكام النهاردة".ولفت إلى أن الشخص إذا لم يكن قادرة على إطعام الـ10 مساكين، فعليه أن يصوم 3 أيام، لافتًا إلى أن الحلفان بالمصحف ليس منكرًا أو بدعة، لأنه كلام الله عز وجل، وهذا كلام جميع الفقهاء، إلا الإمام أحمد بن حنبل، يرى أن الحنث بالحفان بالمصحف كفارته هي كفارة عن كل آية في القرآن الكريم.