مصرع شخصين إثر سقوط حائط منزل غرب الأقصر

لقي شخصين مصرعهما، إثر سقوط حائط عليهما، بقرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر.



تعود تفاصيل الواقعة كما يرويها شهود عيان، إلى أنه أثناء قيام مجموعة من العمال في بناء أثاث منزل حديث، انهار حائط منزل مجاورهم عليهم، الأمر الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة الثاني.



واستقبلت مستشفى القرنة المركزي بغرب الأقصر، "سيد محمد قاسم" 55 سنة مقيم أرمنت، جثة هامدة، حيث تم ايداعه بثلاجة الموتى، و"إبراهيم محمد البنداري" 50 سنة مقيم البعيرات، مصابًا بنزيف حاد في المخ والبطن، إضافة إلى وجود كسور متفرقة في الصدر، وتم تحويله إلى مستشفى أرمنت التخصصي.



وأوضح شهود العيان، أن المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى مستشفى أرمنت لسوء حالته الصحية، وتم ايداعه بثلاجة الموتى.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تحويله للنيابة العامة لإنهاء تصريحي الدفن، وتسليم جثمانين المتوفيين إلى ذويهما لتشييعهما إلى مثواهما الأخير.

