عاجل.. الكشف عن موعد الظهور الرسمي لقناة الزمالك

أعلنت إدارة قناة الزمالك، عن الموعد الجديد لانطلاقها بعد ظهورها بشكل رسمي عبر القمر الصناعي "نايل سات".





وكان من المقرر أن تنطلق القناة رسمياً يوم السبت المقبل، ولكنه جرى تعديل بتأجيل الانطلاق الرسمي ليوم 22 من الشهر الجاري، على أن يكون موعد أول برنامج الساعة العاشرة مساء.





وبدأت قناة الزمالك في بث الإعلان الترويجي "البرومو" الذي جرى تصويره في الفترة السابقة، ويظهر فيه نجوم فريق الكرة، بالإضافة إلى طاقم عمل القناة من مقدمي برامج ومعظمهم نجوم قدامى للنادي الأبيض.





وتُبث قناة الزمالك عبر التردد 11449، أفقي بمعدل ترميز 27500 - 5/6، ويمكن إيجادها في قائمة القنوات باسم "Zamalek Sports".