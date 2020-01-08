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همسة واحدة قد تُكلفك حياتك في الجزء الثاني من فيلم الإثارة والرعب "A Quiet Place II"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:31 م
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A Quiet Place II
A Quiet Place II
محمود حنفي
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تمهيداً لإطلاقه في دور العرض المصرية وقاعة IMAX في مارس المقبل، كشفت شركة باراماونت بيكتشرز المنتجة للفيلم وفور ستار فيلمز الموزعة للفيلم في مصر، عن الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم الإثارة والرعب A Quiet Place II، وحقق الإعلان أكثر من 20 مليون مشاهدة خلال 5 أيام من نشره على موقع يوتيوب.

أحداث فيلم A Quiet Place II تبدأ في أعقاب الأهوال المميتة التي واجهتها عائلة أبوت داخل منزلهم من قبل، إذ يجب عليهم الآن مواجهة أهوال العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي يواصلون فيه كفاحهم من أجل البقاء في صمت. وفي مغامرتهم التي أُجبروا عليها مع المجهول، سرعان ما أدركوا أن المخلوقات التي تصطاد فريستها عن طريق الصوت، ليست هي التهديد الوحيد المختبئ وراء الطريق الرملي. 

كان الجزء الأول من الفيلم قد حقق إيرادات عالمية ضخمة وصلت إلى 340 مليون دولار، كما ترشح للعديد من الجوائز من بينها أوسكار وجولدن جلوب، وأُختير في قائمة أفضل 10 أفلام في 2018.. الفيلم من إخراج جون كراسينسكي المرشح لجائزة Emmys 4 مرات، والذي شارك في التأليف مع سكوت بك وبراين وودز، وبطولة إيميلي بلانت الفائزة بجائزة جولدن جلوب، كيليان مورفي، نوح جوب، جامون هونسو.

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