العراق ينتزع تعادلًا مثيرا أمام أستراليا في كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

نجح المنتخب العراقي في خطف تعادل صعب من نظيره الأسترالي 1-1، اليوم الأربعاء، في افتتاح كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، والتي انطلقت اليوم الأربعاء في تايلاند، وتستمر حتى 26 يناير (كانون الثاني) الجاري.







تقدم المنتخب الأسترالي عن طريق ريني بيسكوبو في الدقيقة 62، قبل أن يسجل محمد نصيف هدف التعادل للفريق العراقي في الدقيقة 76.







ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من المنافسات، والتي تضم إلى جانبهما كل من تايلاند والبحرين.







ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.