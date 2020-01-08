خالد الجندي: اليمين الغموس ليس له كفارة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اليمين الغموس ليس له كفارة، فلا يجوز أن يحلف الشخص كذبًا على شيء معين والصوم ثلاثة أيام أو إطعام عشر مساكين، لافتَا إلى أن اليمين الغموس ليس له كفارة، معقبًا: "ربنا مش مزنوق منك في قرشين، حاش لله"



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الإسلام منع الكفارة في اليمين الغموس ولكنه فتح باب التوبة وهذا الأمر لا يتحقق إلا بإصلاح ما أفسده اليمين، وعدم العودة إليه وصدق النية في التوبة.



ولفت إلى أن اليمين الغموس سمى بذلك، لأنه يغمس بصاحبه في النار وهو باب من أبواب شهادة الزور وهذا اليمن خطير، لافتَا إلى أن الحلفان كذبًا مصيبة كبيرة للغاية.



