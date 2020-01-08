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سجل now | رابط استمارة تعيين وزارة العمل العراقية 2020 واخر موعد للتسجيل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:27 م
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ًصورة أرشيفية
ًصورة أرشيفية
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سجل now | رابط استمارة تعيين وزارة العمل العراقية 2020 واخر موعد للتسجيل

أيام قليلة فاصلة وسوف يتم إغلاق باب التقديم في استمارة التعيينات التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ولهذا فيجب على جميع الشباب في العراق أن يتجهوا بسرعة جدًا إلى الموقع الذي من خلاله يتم كتابة الاستمارة.

نتابع معكم هنا كافة التفاصيل بخصوص استمارة التعيين الخاصة بوزارة العمل في العراق، وسوف نقدم لكم في هذا المقال الرابط الذي من خلاله يمكنكم الدخول للتسجيل في الموقع، وكتابة البيانات المتواجدة في الاستمارة على الفور.

رابط استمارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تحتوي الاستمارة على أسئلة أولية، اسمك، تاريخ ميلادك، مؤهلك الجامعي، عنوانك، رقم هاتفك، والعديد من الخانات التي يجب عليك أن تقوم بكتابتها، وتختار منها التخصص الذي تريد العمل فيه، كما يجب عليك أن تقوم بتسجيل بياناتك مرة واحدة فقط، وتختار التخصص مرة واحدة، فإن قدمت أكثر من استمارة فسوف يتم رفض جميع الاستمارات، بالإضافة إلى أنه ينبغي عليك أن تقوم بكتابة الاستمارة خلال المواعيد الرسمية للمؤسسات العراقية، فأي وقت آخر غير مسموح فيه كتابة الاستمارة وذلك عبر الرابط هنا.

أكدت الحكومة العراقية على كونها تسعى إلى القضاء على البطالة المشكلة المؤرقة التي ألمت بالعراق، وتريد أن تجعل الجميع من الخريجين على وجه التحديد يعملوا في مجال تخصصاتهم، فتؤمن الحكومة أن العراق لا يمكن أن تبنى بدون سواعد أبنائها.

استمارة تعيينات وزارة العمل

بالإضافة إلى جميع ما سبق لا بد من وضع بعض من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لكتابة هذه الاستمارة والتقديم على التعيين في المؤسسات الحكومية، ومنها: أن يكون المواطن من خريجي الجامعات، ويكون عراقي الجنسية، بالإضافة إلى كونه حسن السير والسلوك، وليس لديه على جناية أو جنحة، وإذا كان سبق له العمل قبل ذلك أن لا يكون أقيل من هذه الوظيفة، فإن توافرت فيك هذه الشروط قم بكتابة الاستمارة، ونتمنى لكَ التوفيق.

ويجدر الإشارة إلى ان آخر موعد للتسجيل سيكون يوم التاسع من يناير الجاري 2020.

سجل now | رابط استمارة تعيين وزارة العمل العراقية 2020 واخر موعد للتسجيل
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