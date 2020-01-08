فاطمة محمد علي تشارك في عرض "ديوان البقر"

تشارك الفنانة فاطمة محمد علي في بطولة العرض المسرحي "ديوان البقر"، للكاتب محمد أبو العلا السلاموني، وإخراج محمد فاضل، وتجري حاليًا "بروفات ترابيزة"، حيث من المقرر افتتاح الرواية قبل نهاية شهر يناير الجاري، على خشبة مسرح "الهناجر" بدار الأوبرا.وأعربت فاطمة محمد علي عن سعادتها بأول تعاون لها مع المخرج الكبير محمد فاضل والذي يعود للإخراج المسرحي بعد سنوات طويلة، بعدما قدم الكثير من الأعمال الناجحة والمميزة في تاريخ الدراما المصرية، مشيرة إلى أنها تُجسِّد دورا صعبا وهي شخصية "نعناعة – الغازية"، والتي تدافع عن هوية الفن والفنانين.تدور أحداث المسرحية حول التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب بالفكر، حيث تقدم المسرحية حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف والظلام على المجتمع، فارضة جهلها وتخلفها منذ أكثر من ألف عام حاولت فيه إلغاء العقول، وخلق مجتمع "قطيعى"، كأنه مجموعة من الأبقار، وذلك تحت ادعاء اتقاء نار جهنم بفعل مقولات منسوبة زورًا للدين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، كما يتناول النص قضية تغيير عقول الشباب، وبث الأفكار الهدامة والتشاؤمية وكراهية المجتمع فى عقولهم، من قبل الجماعات الإرهابية وتنامى الفاشية الدينية، وتحكي عن أن أحد الفقهاء كان يجلس علي قارعة الطريق ويأكل، فمر عليه رجل وقال له :" ألا تستحي وأنت تأكل في وسط الطريق والناس تراك؟"، فنظر له بثقة وقال :" سوف أثبت لك أنهم بقر"، وقام مناديًا علي الناس فتجمعوا حوله فقال لهم :"روي عن أكثر من شخص أن من أخرج لسانه ولعق أنفه لن يدخل النار"، فصدقوا جميعًا، وبدأوا بلعق أنوفهم بلسانهم.مسرحية "ديوان البقر"، بطولة أحمد صيام، فاطمة محمد علي، ومحمد التاجي، من تأليف محمد أبو العلا السلاموني والذي استلهمها من كتاب "الأغانى" للأصفهانى، وإخراج محمد فاضل.