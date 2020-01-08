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أستاذة بجامعة الأزهر لمتدربات ليبيا: الإيمان الصادق يتفق مع السلوك القويم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:16 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أكدت الدكتورة إلهام شاهين أستاذة بجامعة الأزهر، أن الإيمان الصادق هو الذي يتفق مع السلوك القويم والذي تظهر أثاره في المعاملات الإنسانية لصاحبها، وتؤثر بشكل ايجابي في منظومة السلوك الإنساني.

جاء ذلك خلال محاضرتها عن "العلاقة بين العقيدة الإسلامية والسلوك القويم" لواعظات ليبيا المتدربات بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في دورتها العلمية التاسعة لخطباء وعلماء ليبيا.

أوضحت شاهين أن شعب الإيمان استلهامًا من حديث رسول الله: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَن الطريق"، وأن الاحاديث النبوية والتى منها "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله"، وحديث "من حمل علينا السلاح فليس منا"، 

وأكدت أن هذه الأحاديث وغيرها تحتاج لفهم عميق ولا تؤخذ بظاهرها، فهي قيلت في مناسبة معينة وظروف خاصة، ومعرفتها تحتاج لأهل التخصص، حتى لا ننزلق إلى مهاوي التكفير التي ترتبت عليها مشكلات خطيرة في مجتمعات العصر الحالي، مبينه أن الفهم الأشعري لأمور العقيدة الإسلامية هو الفهم الوسطي لأنه يعصم الدماء ويبتعد بالقارئ والدارس عن مهاوي التكفير، فكلمة الكفر والنفاق الفرق بينهما شاسع، يعرفه أهل العلم من المتخصصين.

كما نصحت المتدربات بأن يحرصن على أن يكن قدوة لغيرهن، باعتبارهن معلمات ومحفظات لكتاب الله وداعيات للإسلام الوسطى، وعليهن تحصيل العلم من أهل التخصص، فبوجودهن بين رحاب الأزهر الشريف فرصة عظيمة لينهلن العلم الوسطى لمقاومة كافة أفكار التطرف والعنف.
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