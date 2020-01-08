Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخارجية العراقية تعلن استدعاء السفير الإيراني احتجاجا على قصف أمس

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:04 م
Advertisements
وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأربعاء أنها ستقوم باستدعاء السفير الإيراني احتجاجا على القصف الإيراني.


وأكدت الخارجية العراقية، في بيان لها، أنها لن تسمح بأن يكون العراق ساحة صراعات أو ممراً لتنفيذ اعتداءات أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار.


واستهدفت الصواريخ الباليستية الإيرانية، فجر اليوم، قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، والقاعدية الامريكية في مدينة أربيل، شمالي البلاد، انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.

وفي وقت سابق، من اليوم الاربعاء، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد، في محافظة الانبار، وأربيل.

وذكرت الخلية، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن “العراق تعرض من الساعة 0145 ولغاية الساعة 0215 فجر يوم 8 كانون الثاني 2020، الى قصف بـ22 صاروخا”.

وأوضحت: “وقد سقط 17 صاروخاً منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت”، مضيفة “و5 صواريخ على مدينة أربيل”.

وأشارت الى أن جميع الصواريخ “سقطت على مقرات التحالف”، منبهة الى انها “لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق لترامب على العملية التي أطلق عليها الإيرانيون "عملية سليماني"، أن "كل شيء على ما يرام"، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن بلاده اتخذت إجراءات "مناسبة" للدفاع عن نفسها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تستدعي القصف الايراني السفير الايراني الخارجية العراقية

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قنوات السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في السوبر الإسباني KSA SPORT HD

منذ ساعة و نصف

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 19 ساعة

"ترامب" يدعو القوى الكبرى إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

منذ 34 دقيقة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

سقوط قذيفتي داخل قاعدة بلد الجوية بالعراق

ارتفاع حصيلة استهداف مقر كتائب حزب الله بالعراق إلى 16 قتيلا

البنتاجون: إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية تجاه قوات التحالف بالعراق

هجوم صاروخي ثان لإيران على القوات الأمريكية بالعراق

وزير الخارجية البريطاني يدين الهجمات الإيرانية على القاعدة العسكرية في العراق

الجيش الألماني: جنودنا في العراق بأمان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:56 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

03:32 م

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق

05:54 م

"ترامب" يدعو القوى الكبرى إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status