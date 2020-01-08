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مهاجم ريال مدريد السابق على أعتاب إسبانيول

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:37 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن إسبانيول يقترب من التعاقد مع راؤول توماس نجم هجوم بنفيكا البرتغالي الحالي وريال مدريد السابق وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية بأن إسبانيول سيدفع 20 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات راؤول توماس نجم ريال مدريد السابق بعدما قضى نصف موسم فقط في بنفيكا البرتغالي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن بنفيكا دفع القيمة نفسها من أجل التعاقد مع دي توماس من ريال مدريد في الصيف الماضي لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه، حيث سجل 3 أهداف فقط في 17 مباراة في جميع المسابقات.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن إسبانيول يحاول التعاقد مع مهاجم يساعدهم في المهمة الصعبة في الإفلات من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة فقط عقب نهاية الدور الأول من بطولة الليجا.

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