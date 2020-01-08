محافظ أسوان يخصص وحدة سكنية ومساعدة مالية لسيدة مسنة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص سكن إيواء عاجل للمواطنة ثريا عبدالمتعال دهب 67 عامًا بمنطقة السيل الريفي والتي استوقفت المحافظ أمام مبنى الديوان العام.





واستمع اللواء أشرف عطية لشكواها ومعانتها من الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بعد وفاة زوجها منذ نحو 10 أيام، ولديها ولد وبنت وهما متزوجين ومقيمين بالقاهرة ومدينة إدفو، وليس لديها مصدر دخل سوى معاش ضماني 360 جنيه شهريًا تقوم بسداد 250 جنيهًا منه كإيجار شهرى للمنزل الذى تقيم به بالسيل الريفى والذى تعرض لتصدعات وتشققات بكافة حوائطه حيث أنه مبنى من الطوب اللبن بجانب إنتهاء فترة الإيجار وعدم قيام مالك المنزل بتجديده بالإضافة إلى عدم قيامه بإصلاح التشققات مما يتسبب لها فى حدوث مأساة بعدم وجود محل إقامة لها، فضلًا عن عدم وجود عائل لها.



كما كلف المحافظ مسئولى مديرية التضامن الإجتماعى بمنحها مساعدة مالية لإعانتها على تدبير إحتياجاتها ومتطلباتها اليومية طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.



ومن جانبها أعربت السيدة ثريا عبد المتعال عن فرحتها للمعاملة الطيبة من محافظ أسوان والإستماع لشكواها ومطالبها وتوفير سكن لها لرفع المعاناة عنها وتخفيف الأعباء المعيشية القاسية التى كانت ستواجهها فى حياتها.