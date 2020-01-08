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المرور: تسديد جميع المخالفات المرورية على مالك المركبة شرط تفويضها للغير

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:14 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد المرور السعودي، مساء اليوم الأربعاء، على أن تسديد جميع المخالفات المرورية على مالك المركبة أو الشخص المفوض له، من الشروط الأساسية حتى يتمكَّن المواطن من تفويض الغير من قيادة سيارته، فيما لفت إلى الإجراءات اللازمة؛ لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الفقرة 2 من المادة السابعة عشرة من لائحة المرور، تنص على "تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".

وجاء ذلك، في رد الحساب الرسمي للمرور السعودي على استفسار أحد المواطنين حول سداد المخالفات المرورية؛ كشرط لتفويض قيادة المركبة للغير أم لا.

وتنص المادة السابعة عشرة من لائحة المرور الجديدة، على أنه لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها؛ إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحدِّدها اللائحة.

وبحسب فقرات من المادة السابعة عشرة، فإن لمالك المركبة تفويض الغير بقيادتها وفقًا للإجراءات التالية، أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومؤمّن عليها، وخلو سجل المفوض والمركبة من أي قيود تمنع إجراءات التفويض.

وتستكمل المادة: تحدِّد الإدارة العامة للمرور تلك القيود بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن يحمل المفوض رخصة قيادة معترف بها وسارية المفعول، وتتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.

إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من إدارة المرور السعودي
قال حساب المرور السعودي على "تويتر"، إنه يمكن تجديد رخصة السير قبل إنتهائها بأقل من 180 يومًا، وتحسب المدة من تاريخ انتهائها، ردًا على سؤال أحد المواطنين حول إمكانية تجديد رخصة السير قبل شهر من إنتهائها.

وتنص المادة (71) من لائحة المرور الجديدة على "تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة، أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء ستين يومًا من انتهاء الرخصة".  

وتستكمل المادة: "بعد مرور السنتين الثانية والثالثة لانتهاء رخصة السير والقيادة، تُحتسب الغرامة مباشرةً دون مهلة الستين يومًا، ويُحتسب تجديد رخصة القيادة والسير من تاريخ انتهائها".

كما أكَّد المرور السعودي، على أنه يجب سداد جميع  المخالفات المرورية؛ كشرط لاستخراج بدل فاقد للرخصة حتى إذا كانت سارية قبل فقدانها حتى العام 1446 هجرياً، رداً على سؤال أحد المواطنين حول سداد المخالفات لاستخراج بدل فاقد؛ رغم أن رخصته المفقودة كانت سارية. 

وردًا على تساؤل أحد المواطنين عن إجراءات استخراج بدل فاقد للرخصة، أفاد الحساب الرسمي للمرور عبر "تويتر"، بأنه يجب التبليغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة، ومن ثمَّ تقديم طلب المواطن باستخراج بدل الفاقد.

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الكلمات المفتاحية

المرور السعودي المرور المخالفات المرورية

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