تقارير بريطانية.. دورتموند يحسم مصير سانشو من الرحيل

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تمسك بروسيا دورتموند الألماني الشديد باستمرار نجمه الإنجليزي جادون سانشو في صفوفه على الرغم من الاهتمام الكبير الذي يحظى به من كبار أندية أوروبا.





وأفادت شبكة سبورتس البريطانية بأن سانشو يعتبر من أهم اللاعبين في مركز الجناح في الدوريات الخمس الكبرى في الفترة الأخيرة وأنه جذب أنظار العديد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن سانشو لا يمتلك أي شرط جزائي في عقده الحالي مع بروسيا دورتموند مما يمكنه الانتقال لأي نادي آخر مقابل مبلغ معين.





وأكدت الشبكة البريطانية أن النادي الألماني رفض فكرة التخلي عن سانشو في فترة انتقالات الشتوية الحالية لعدم توافر البديل المناسب لتعويض رحيله.





وألمحت الشبكة البريطانية أن فكرة بيع النجم الإنجليزي متاحة بشكل أكبر الصيف المقبل لصعوبة مقاومة بروسيا دورتموند للعروض الضخمة المتوقع تقديمها من أجل ضم النجم الشاب.





وذكرت الشبكة البريطانية أن سانشو البالغ من العمر 19 عامًا نجح في تسجيل 12 هدفاً وصنع 13 آخرين في 24 مباراة خاضها مع بروسيا دورتموند هذا الموسم.



