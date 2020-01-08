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السويد تطالب بالتحقيق في قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:12 م
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رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين
الفجر
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طالب رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، مساء اليوم الأربعاء، بتحقيق في قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.


وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينغ 737 تحطمت بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، في وقت مبكر الأربعاء.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية فإن جنسيات الضحايا على النحو التالي:

-82 إيرانيا
-63 كنديا
-11 أوكرانيا
-10 سويديين
-4 أفغان
-3 ألمان
-3 بريطانيين

وذكرت السفارة الأوكرانية في إيران أن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم الطائرة.

وبسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، سادت مخاوف بأن الأخيرة ربما أسقطت الطائرة عن طريق إطلاق صاروخ بالخطا أدى إلى تحطم الطائرة، خلال الضربة التي استهدفت قواعد أميركية في العراق فجر اليوم.

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