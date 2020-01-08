أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 8/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 8/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

صادرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في خبر عاجل.



