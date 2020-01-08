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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:20 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 8/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الرئيس الأوكراني يعلن توجه فريق للبحث والإنقاذ الليلة إلى إيران

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فريقا أوكرانيا للبحث والإنقاذ سيتوجه الليلة إلى إيران.


آخر الأخبار العاجلة في العالم ||  ترامب يدلي ببيان بشأن إيران
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيان بشأن إيران الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. 


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تونس تصادر أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
صادرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في خبر عاجل.

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