الأوقاف: إطلاق قافلتين دعويتين إلى المنيا والبحيرة

وتضم القافلة الثانية: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) كل من:

1- الشيخ أحمد محمد عبد الباري شاهين

2- الشيخ محمد سليمان الملواني

3- الشيخ عماد محمود زريق

4- الشيخ عبد الله محمد أحمد جمعة

5- الشيخ وائل محمد عبد المطلب

تنظم وزارة الأوقاف قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظتي المنيا والبحيرة، الجمعة المقبلة، تحت عنوان: ”السماحة عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت”.وتضم القافلة الأولي: إلى محافظة المنيا (مركز دير مواس) كل من:1- الشيخ إبراهيم عبد الرحمن محمد2- الشيخ إسلام محمود فضل3- الشيخ نصر الدين عبد العظيم4- الشيخ أحمد عبد السلام عبد الرازق5- الشيخ أحمد عبد العظيم مصطفي6- الشيخ محمد عبد اللاه مرزوق7- الشيخ محمد عبد الحميد عبد النعيم8- الشيخ خالد عبد المحسن محمد9- الشيخ يحي صدقي محمود10- الشيخ هشام سعد عبد الرشيد