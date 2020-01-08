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الأوقاف: إطلاق قافلتين دعويتين إلى المنيا والبحيرة
الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:20 م
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محمود الجلاد
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تنظم وزارة الأوقاف قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظتي المنيا والبحيرة، الجمعة المقبلة، تحت عنوان: ”السماحة عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت”.
وتضم القافلة الأولي: إلى محافظة المنيا (مركز دير مواس) كل من:
1- الشيخ إبراهيم عبد الرحمن محمد
2- الشيخ إسلام محمود فضل
3- الشيخ نصر الدين عبد العظيم
4- الشيخ أحمد عبد السلام عبد الرازق
5- الشيخ أحمد عبد العظيم مصطفي
6- الشيخ محمد عبد اللاه مرزوق
7- الشيخ محمد عبد الحميد عبد النعيم
8- الشيخ خالد عبد المحسن محمد
9- الشيخ يحي صدقي محمود
10- الشيخ هشام سعد عبد الرشيد
وتضم القافلة الأولي: إلى محافظة المنيا (مركز دير مواس) كل من:
1- الشيخ إبراهيم عبد الرحمن محمد
2- الشيخ إسلام محمود فضل
3- الشيخ نصر الدين عبد العظيم
4- الشيخ أحمد عبد السلام عبد الرازق
5- الشيخ أحمد عبد العظيم مصطفي
6- الشيخ محمد عبد اللاه مرزوق
7- الشيخ محمد عبد الحميد عبد النعيم
8- الشيخ خالد عبد المحسن محمد
9- الشيخ يحي صدقي محمود
10- الشيخ هشام سعد عبد الرشيد
وتضم القافلة الثانية: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) كل من:
1- الشيخ أحمد محمد عبد الباري شاهين
2- الشيخ محمد سليمان الملواني
3- الشيخ عماد محمود زريق
4- الشيخ عبد الله محمد أحمد جمعة
5- الشيخ وائل محمد عبد المطلب
1- الشيخ أحمد محمد عبد الباري شاهين
2- الشيخ محمد سليمان الملواني
3- الشيخ عماد محمود زريق
4- الشيخ عبد الله محمد أحمد جمعة
5- الشيخ وائل محمد عبد المطلب
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