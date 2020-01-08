البورصة الأمريكية تتجاهل الضرب الإيرانية وترتفع بالمستهل





تجاهلت البورصة الأمريكية تأثير الضربة الإيرانية لترتفع بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، وبعد أن أضاف القطاع الخاص الأمريكي 202 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.





واستقر المؤشر الصناعي "داو جونز" عند مستوى 28573.2 نقطة.





وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 3243 نقطة.





وارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 9079.5 نقطة.





وزارد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.135.