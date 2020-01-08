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تراجع في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:06 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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تجنبت أسعار النفط التأثر بالضربة الإيرانية لتتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 67.37 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز 71.75 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وتراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" بنحو 1.8 بالمائة ليسجل 61.57 دولار للبرميل، بعد تجاوزه 65 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
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الكلمات المفتاحية

خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

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